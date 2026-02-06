Burhanettin Duran: Milletimizin umudu inşa edilmiştir - Son Dakika
Burhanettin Duran: Milletimizin umudu inşa edilmiştir

Burhanettin Duran: Milletimizin umudu inşa edilmiştir
06.02.2026 12:15
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir. Bu büyük dönüşüm, yalnızca fiziki yapıları değil, milletimizin umudunu, huzurunu ve geleceğe olan güvenini de yeniden inşa etmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler, hepimizin gönlünde derin izler bırakmıştır. 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen bu büyük yıkım, aynı zamanda milletimizin dayanışma ruhunu, yardımlaşma bilincini ve yeniden ayağa kalkma azmini de ortaya koymuştur. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı liderliğinde devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş, afetin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tarihi bir seferberlik yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahadaki güçlü iradesi, vizyonu ve takibinin, kurumlara yön verdiğini ve millete moral olduğunu belirten Duran, "Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir. Şehirlerimiz, modern altyapılar, sosyal donatı alanları ve çevreye duyarlı mimariyle buluşturulmuş; tarihi alanlar ve yapılar yeniden ayağa kaldırılmıştır. Bu büyük dönüşüm, yalnızca fiziki yapıları değil, milletimizin umudunu, huzurunu ve geleceğe olan güvenini de yeniden inşa etmiştir. Her yeni konut, devletimizin vatandaşına uzattığı güçlü elin, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve beraberliğinin bir sembolü haline gelmiştir. Bu duygularla, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle ve duayla yad ediyor, yüce Allah'tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
