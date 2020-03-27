Burhaniye Belediyesi personeline 500'er lira motivasyon pirimi verdi - Son Dakika

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni tip koronavirüs (kovid-19) ise mücadele kapsamında çalışan personeline 500'er lira motivasyon pirimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Deveciler, ilçe genelinde kriz masasına bağlı olarak çalışan sağlık işleri, dezenfekte, temizlik işleri, park bahçeler ile fen işleri müdürlüğünün saha personeline moral olması amacıyla ek prim yatırıldığını belirtti.

Deveciler, personellerin yoğun bir şekilde çalıştığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumda kendi sağlıklarını önemsemeden Burhaniyelilerin daha sağlıklı hayat sürebilmesi için canla başla çalışan personelimiz bu ödülü sonuna kadar hak ettiler. Hizmetlerin aksamaması ve hijyen koşullarının sürekli olabilmesi adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Biz Burhaniyelilerin sağlıklı yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz, onlarda için evlerinde kalarak riskleri en aza indirsinler. Bu zor zamanları el birliği ile atlatacağız. Herkese sağlıklı günler dilerim."