Burhaniye CHP'de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika Burhaniye CHP'de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu - Son Dakika

Burhaniye CHP'de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 37. Genel Kurulu Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapılırken, ilçe başkanlığına Aylin Yıldırım seçildi.

Burhaniye CHP'de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 37. Genel Kurulu Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapılırken, ilçe başkanlığına Aylin Yıldırım seçildi. Çok sayıda partilinin yakından takip ettiği genel kurul sonrasında 128 oy alan Aylin Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisinin Burhaniye İlçe Başkanı olurken, rakibi Murat Dinçer de 63 oy aldı.


Ahmet Akın Kültür Merkezinde, divan heyetinin seçiminden sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra konuşmalara geçildi. Konuşmaların ardından ise oy kullanımı başladı. 216 delegeden 201'i seçimlere katıldı. Başkan adaylarından Murat Dinçer'in mavi listesi 63 oy alırken, beyaz listenin adayı Aylin Yıldırım ise 128 oy alarak CHP'nin yeni ilçe başkanı oldu. 10 oy da geçersiz sayıldı. Yıldırım'ı ilk kutlayan rakibi Murat Dinçer olurken, ikili sahneye çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sonuçların açıklanmasından sonra yeni başkan Aylin Yıldırım delegelere ve üyelere teşekkür etti. Yıldırım, "Kazanan Burhaniye olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi. Seçimi kazanan Aylin Yıldırım'ın yeni yönetimi ise, Tolga Akbey, Yaşar Aydemir, Uğurcan Bekirakis, Ünsal Çalışkan, Tugçe Deveciler Koç, Nedime Ergüzel, Ercan Furunlar, Vahibe Gedikoğlu, Fahri Gökdağ, Pervin Köle, Halime Kumkumoğlu, Aytekin Saday, Oktay Sezer ve Salih Can Yedikardeşler'den oluştu - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Dinçer, Ahmet Akın, Burhaniye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar
CHP, Tuğçe Kazaz'ın büyük tepki çeken sözleri için harekete geçti Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz

Son Dakika Haberleri
17:32 Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı - Son Dakika Haber
17:27 Çanakkale'de tütün operasyonu - Son Dakika Haber
17:25 Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu - Son Dakika Haber
17:23 Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü - Son Dakika Haber
17:20 Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunun Dilara cinayetinde yeni detaylar - Son Dakika Haber
16:58 Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Son Dakika Haber
16:39 Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 17:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye CHP'de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]