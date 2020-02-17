Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci - Son Dakika

Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci

7 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Bahadınlı, Karadere, Korucaoluk, Yaylacık ve Çamtepe mahallelerine sefer başladı.

Burhaniye'de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Bahadınlı, Karadere, Korucaoluk, Yaylacık ve Çamtepe mahallelerine sefer başladı. Yeni seferler, mahallelerde yaşayan vatandaşları sevindirdi..


Bu güne kadar Havran ilçesi ile Kızıklı, Börezli, Dutluca, Büyükdere ve Küçükdere mahallerine yolcu taşıyan Taşıma Kooperatifi 5 köye daha sefer başlattı. Yeni seferlerin başlaması, Bahadınlı, Karadere, Korucaoluk, Yaylacık ve Çamtepe mahallelerinde sevince neden oldu. Hizmet ağını genişlettiklerini anlatan Kooperatif Başkanı Hasan Ersöz, " Bu güne kadar Havran ilçesi ile aynı güzergahta bulunan köyler ile cezaevine yolcu taşıyorduk. Şimdi Karadere güzergahında da yolcu taşımaya başladık. Her gün, Bahadınlı'ya 7, Karedere'ye ise 6 sefer yapıyoruz. Yaylacık, Korucaoluk ve Çamtepe mahallerine ise haftanın Pazartesi ve Cuma günleri sefer yapıyoruz. Bahadınlı için 3 lira ücret alınırken, Karedere için ise 4 lira 25 kuruş ücret alınmaktadır. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun " dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Karadere, Dutluca, Havran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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