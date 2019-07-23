Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de araç yan yola uçtu: 3 yaralı
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Burhaniye'de araç yan yola uçtu: 3 yaralı

1 saat önce

Burhaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yola uçan ve ucuz atlatılan kazada, 3 kişi yaralandı.

Burhaniye'de araç yan yola uçtu: 3 yaralı, System.String[]
Burhaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yola uçan ve ucuz atlatılan kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece meydana geldi. Ayvalık istikametinden gelmekte olan H.T.B. idaresindeki 34 DF 4856 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçtu. Kazada sürücü H.T.B ile araçta bulunan İ.B.ve N.B. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılırken, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
Burhaniye, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
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