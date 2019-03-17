Burhaniye de Bir Evin Bahçesine Uçan Otomobilde İki Genç Sıkıştı
1 saat önce
Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştıBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Hakan A.nın kullandığı 09 LG 124 plakalı otomobil aşırı hız yüzünden kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçarken, araçta sıkışan sürücü ve arkadaşı araçtan güçlükle çıkarıldı.
Burhaniye
de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Hakan A.nın kullandığı 09 LG 124 plakalı otomobil aşırı hız yüzünden kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçarken, araçta sıkışan sürücü ve arkadaşı araçtan güçlükle çıkarıldı. Kaza saat 23.30 sırasında Ören
yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesinden ilçe merkezine gelmekte olan Hakan A.yönetimindeki otomobil aşırı hız yüzünden Beyaz Durak yanında kontrolden çıkarken, önce çöp bidonuna çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü. Sürücü Hakan A. ve arkadaşı Ahmet Berkan Y.otomobilde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık 40 dakikalık bir uğraşın ardından yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan araç sürücüsü Hakan A. Edremit
Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis
kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:43 Kaynak: İHA
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