Burhaniye'de çorba ziyafeti gelenek haline geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de çorba ziyafeti gelenek haline geldi - Son Dakika

Burhaniye'de çorba ziyafeti gelenek haline geldi

6 saat önce

Burhaniye'de camilerde sabah buluşmaları devam ediyor.

Burhaniye'de çorba ziyafeti gelenek haline geldi, System.String[]

Burhaniye'de camilerde sabah buluşmaları devam ediyor. Emekli Muhasebeci Cevdet Yılmaz'ın verdiği çorba ziyafeti, Öğretmenler mahallesinde gerçekleştirildi.


İlçede camilerde sabah buluşmaları devam ederken, namaz sonrası düzenlenen çorba ziyafetleri de büyük ilgi görüyor. Sabah namazından çıkan vatandaşlar topluca lokantaya giderken, masrafı da bir kişi üstleniyor. Cevdet Yılmaz'ın çorba ziyafetine, İmam Kadir Özdemir, İsmail Çokgider, Ramazan Sevik, Mehmet Pişirici ve Mustafa Dirlik ile gazeteci Sefer Talay'da katıldı. Çorba ikramına katılanlara teşekkür eden Cevdet Yılmaz, "Cami cemaati arasında birlik ve beraberlik çok iyidir. İkram ilgiyi de arttıyor. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız çorba ikramında bulunuyorlar. Bu gün de sıra bendeydi. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Ören Camii İmamı Kadir Özdemir'de Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Cevdet Yılmaz, Burhaniye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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