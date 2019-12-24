Burhaniye'de gönüllü üniversite öğrencileri ilkokulun bakımını yaptı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir grup üniversiteli öğrencisi, gönüllü olarak kırsal Kuyumcu Mahallesi'ndeki ilkokulun bakımını yaptı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü son sınıf öğrencileri, okulun sınıflarını boyadı, temizledi, bahçesini düzenledi.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner de okulu ziyaret ederek minik öğrencilere oyuncaklar ve hediyeler verdi.

Üniversite öğrencilerinin yaptığı faaliyeti değerlendiren Öner, "Üniversiteli genç arkadaşlarımızın çok değerli. Projede yer alan öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.