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Burhaniye'de trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika

Burhaniye'de trafik denetimleri artırıldı

22.12.2021 13:58
Burhaniye'de trafik denetimleri artırıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini artırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Yaya geçitlerinde de önlem alan ekipler, ışık ihlallerine karşı da kavşaklarda nöbete başladı.

İlçenin değişik kavşaklarında görev yapan ekipler, dün de gün boyu Tariş kavşağında denetim yaptı. Işık ihlallerini kameraya alan ekipler, çok sayıda sürücüye ceza yazdı. Sürücüleri kurallara uymaya çağıran İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, denetimlerin her gün değişik kavşaklarda yapıldığını kaydetti. Denetimlerin devam edeceğini anlatan Dikmetaş, sürücülerin yaya geçitlerinde de dikkatli olmalarını istedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de trafik denetimleri artırıldı

Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika


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