Burhaniye'de yazlık evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Burhaniye'de yazlık evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı. İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi Kabaktepe Caddesi'nde, Nebi Çamlık'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle sabaha karşı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen evdeki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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