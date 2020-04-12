Burhaniye'de zeytinlik yangını - Son Dakika

Burhaniye'de zeytinlik yangını
6 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 16 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Zeytinliklerin olduğu bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında çok sayıda zeytin ağacında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:38 Kaynak: AA
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