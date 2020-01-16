Burhaniyeli Elif okul bitirme projesini atölyesine dekor yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Burhaniyeli Elif okul bitirme projesini atölyesine dekor yaptı - Son Dakika

Burhaniyeli Elif okul bitirme projesini atölyesine dekor yaptı

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Geleneksel Türk Sanatları eğitimi alan Elif Aygördü'nün hazırladığı çini dekorları ilgi gördü.

Burhaniyeli Elif okul bitirme projesini atölyesine dekor yaptı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Geleneksel Türk Sanatları eğitimi alan Elif Aygördü'nün hazırladığı çini dekorları ilgi gördü. Edremit Mesleki Eğitim Merkezinde, çini dersleri veren Aygördü, Burhaniye'de çini ustaları yetiştirmek istediğini söyledi.


Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden geçtiğimiz yıl mezun olan Elif Aygördü'nün, Kavakdibi Caddesinde kurduğu Huma Sanat Evi'nde hazırladığı birbirinden değerli çiniler ilgi gördü. Aygördü, okul bitirme projesi olan çiniyi de atölyesine dekor yaptı. Sanatını gençlere öğretmek istediğini anlatan Aygördü, "Geçtiğimiz yıl okulumu bitirdim. Edremit Mesleki Eğitim Merkezinde ders vermeye başladım. Kavakdibi Caddesinde açtığım atölyede de çini üretimine başladım. Burada özel sipariş ürünler de yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bu mesleği meraklılarına öğretmek istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Edremit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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