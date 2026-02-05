Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakilleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakilleri

Burkina Faso\'da İkinci Böbrek Nakilleri
05.02.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Burkina Faso işbirliğiyle ikinci seri böbrek nakli ameliyatları yapıldı.

Burkina Faso Sağlık Bakanı Robert Kargougou, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Duygu Hokkacı Esirgen??????? ile ülkeye ikinci seri böbrek nakli ameliyatları için gelen Türk organ nakli heyetini kabul etti.

Kargougou, Sağlık Bakanlığı'nda, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Esirgen ve Burkina Faso'da ikinci seri organ nakli ameliyatlarını gerçekleştiren doktorların da bulunduğu Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Burkina Faso ve Türkiye'nin işbirliğiyle ikinci seri organ nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Kargougou, konuyla ilgili hükümet yetkililerini bilgilendirdiğini ifade etti.

Kargougou, nihai amaçlarının Burkina Faso'nun söz konusu ameliyatları özerk biçimde yapabilmesi olduğunun altını çizerek, üçüncü böbrek nakli serisinin nisanda yapılması kararından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kargougou, Burkina Faso ve Türkiye'nin işbirliğini, sağlığın diğer alanlarında da geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Büyükelçi Esirgen de iki ülke arasında her alanda işbirliği yapıldığını belirterek, özellikle sağlık alanındaki birlikteliğin son derece güçlü olduğunu ifade etti.

Burkina Faso'daki ilk böbrek nakli ameliyatı Temmuz 2025'te Türk organ nakli ekiplerince gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Diplomasi, Türkiye, Böbrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakilleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi
Trump’a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis
Putin’in adı tam 1055 kez geçiyordu Rusya’dan gündem yaratacak Epstein açıklaması Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması
Meclis’te kabul edildi Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:06:42. #7.11#
SON DAKİKA: Burkina Faso'da İkinci Böbrek Nakilleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.