Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan, Toplu Sözleşme taleplerini ilgili bakanlığa iletti

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda bulunan 7 Bakanlık ve 44 kurumdaki kamu görevlilerini temsilen toplu sözleşmeye katılacak Büro Memur-Sen'in taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'e iletti.

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda genel yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, 2 Ağustos'ta başlaması planlanan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine katılacak. Büro Hizmet Kolunda 7 bakanlık, 44 kurumda görev yapan yaklaşık 300 bin kamu görevlisini toplu sözleşmede temsil edecek Büro Memur-Sen, taleplerini belirledi.

Büro Memur-Senin taleplerinin arasında, 4/Clilerin ve 4/Blilerin kadroya geçirilmesi, sözleşmelilere 8 yıla bir kademe verilmesi, kamuda uzmanlaşmanın önünün açılması, yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğinin düzeltilmesi, şeflerin ücretinin arttırılması, adalet hizmetleri tazminatının arttırılması, fazla mesai ücretleri, ek ödeme ve ikramiyelerin ödenmesi, havacılık tazminatının ödenmesi, tüm kurumlarda koruyucu giyim yardımının ödenmesi gibi toplam 101 maddeye yer verildi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları ve beraberlerindeki heyet ile taleplerin yer aldığı raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'e iletti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan istatistiğe göre üye sayılarının 75 bin 671 olduğunu hatırlatarak, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda en fazla üye ile 10 yıldır genel yetkili sendika olduklarını belirtti.

Yazgan, toplu sözleşme görüşmelerine hizmet kolundaki kamu görevlilerini temsilen genel yetkili sendika olarak katılacaklarını kaydederek şöyle devam etti:

"Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yaklaşık 300 bin kamu görevlisini toplu sözleşme masasında biz temsil edeceğiz. Yaptığımız yoğun çalışmaların neticesinde masaya taşıyacağımız talepleri belirledik. Toplu sözleşmeye taşıyacağımız 101 maddeden oluşan taleplerimizi kazanıma çevirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Kamu İşveren Heyetinden enflasyon artı refah payı istiyoruz. 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevlilerimizin elinden alınan fazla mesai ücretleri, ek ödemeler ve ikramiyeler başta olmak üzere geçmiş dönemlerdeki hak kayıplarımızı talep edeceğiz. İnşallah taleplerimizi kazanıma çevireceğiz. Taleplerimizi karşılamayan hiçbir metnin altına imza atmayacağız. Elde edeceğimiz kazanımlarla hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerimizin yüzünü güldüreceğiz." - ANKARA