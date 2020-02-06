Bursa adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığa kurulan pusuyu polis önledi - Son Dakika
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Bursa adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığa kurulan pusuyu polis önledi

6 saat önce

Adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığa kurulan pusuyu polis önlediBURSA'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz'un (39) yargılanmasına devam edildiği sırada duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına 'diş fırçalarına bantladığı 3 jiletle'...

Adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığa kurulan pusuyu polis önledi

BURSA'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz'un (39) yargılanmasına devam edildiği sırada duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına 'diş fırçalarına bantladığı 3 jiletle' pusu kuran maktulün yakını olan şüpheli B.Ö. (19), polisin dikkati sayesinde yakalandı. Tanıkların dinlendiği dava sonrasında adliye koridorunda taraf yakınları birbirine saldırırken, güvenlik güçleri müdahale ederek arbedeyi sonlandırdı. B.Ö. ve maktülün yakınlarından 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde geçen Temmuz ayında, kafede oturan Ömer Dokuz ile arkadaşı Sinan Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dokuz, belinden çıkardığı tabanca ile Özkan'a ateş etti. Karnından yaralanan Sinan Özkan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Dokuz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Dokuz'un yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşma salonunda, savunmasını yapan Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Tansiyonun artması üzerine polis ekipleri, taraf yakınlarını salon dışına aldı. Ancak duruşma salonunda yaşanan gerginlik, adliye koridorlarına da taştı. Tarafların yakınları birbirine girerken, olayları kontrol altına almaya çalışan polis ekiplerine maktulün yakınları güçlük çıkardı. Uyarılara rağmen direnen grup, ekiplerin müdahalesiyle bina dışına çıkarıldı.

Bursa Adliyesi'nde cezaevinden gelen ring araçların giriş yaptığı arka tarafta devriye görevi yapan bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye baktığında, park halindeki cezaevi araçlarının yanında gizlenmeye çalışan bir kişiyi fark etti. Maktülün yakını olduğu öğrenilen B.Ö. (19), şüpheli hareketleri üzerine Adliye Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.Ö.'nün üzerinden diş fırçalarına jilet bantlanarak yapılmış bıçak benzeri 3 kesici alet çıktı.

Şüphelinin, tutuklu sanık Ömer Dokuz'u (38) öldürmek için sabah saatlerinde duruşma salonu ile adliye çevresinde keşif yaptığı, daha sonra dışarıda x-ray cihazlarında görüntülenmelerini engellemek için diş fırçalarına jiletleri koyarak sabitlediği anlaşıldı. Adliye binasının arka tarafında bulunan duvardan atlayıp cezaevi araçlarının park edildiği yere saklanan B.Ö'nün adliyede polise verdiği ifadede, sanığı öldürmek için plan yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. B.Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, mahkemede koridorlarında çıkan arbedeyle ilgili maktülün yakınlarından 4 kişi de gözaltına alındı.

Bursa adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığa kurulan pusuyu polis önledi

Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
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