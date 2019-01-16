Bursa-Ankara Bölgesi Kara Teslim Oldu
41 dakika önce
Bursa-Ankara bölgesi kara teslim olduBURSA - Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Bursa-Ankara yolu İnegöl Mezitler bölgesinde trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.
Bursa- Ankara
bölgesi kara teslim oldu
BURSA - Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Bursa-Ankara yolu İnegöl
Mezitler bölgesinde trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Kayan tırlar nedeniyle zaman zaman ulaşım saatlerce durdu. Kara yolları ekipleri karla birlikte yoğun mesaisine başladı.
Kar yağışı İnegöl genelinde olduğu gibi Mezitler bölgesinde yoğun bir şekilde yağmasıyla yola çıkan sürücüler zor yaşadı. Özellik büyük araçların rampalı olan yollarda kayması sonucu Mezitler bölgesi Güney
Kestane rampası ile Muratbey
yolu saatlerce trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Bölge trafik polisleri ve kara yolları ekipleri kar yağışıyla birlikte yoğun mesai harcadı. Karayolları ekipleri yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışma yaptı. Trafik ekipleri ise tırların geçişlerine izin vermeyerek yol kenarında bulunan petrol istasyonlarında yönlendirdi. Saatlerce yolların kapanmasını nedeniyle bekleyen sürücüler ise karayolları ekiplerinin yeterince çalışmadığı illeri sürerek tepki gösterdi. Karayolları ekipleri ise hazır bekletilen 800 Ton kum ve 2 bin ton tuzu buzlama olan bölgelere sermeye başladı. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde okullara ara verilmezken, taşımalı sistemle gelen öğrenciler için okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:10 Kaynak: İHA
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