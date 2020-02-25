Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı

45 dakika önce

Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç seyir halinde olan Tır'a arkadan çarptı kazada sürücü ağır yaralandı.

Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı, System.String[]

Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç seyir halinde olan Tır'a arkadan çarptı kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Serhan İsmail T idaresindeki 16 NOJ 95 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Halil Ç idaresindeki 11 DJ 120 plakalı çekiciye bağlı 11 DJ 312 plakalı dorseye arkadan çarptı. Savrulan araç daha sonra bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler Serhan İsmail T'nin yardımına koştu. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor., - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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