Son Dakika Haberleri: Bursa Bebek Bakım ve Emzirme Odasında Yangın Çıktı

Bursa Bebek Bakım ve Emzirme Odasında Yangın Çıktı

1 saat önce

Bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktıBursa'da, Devlet Hastanesinin önünde bulunan bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktı.

Bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktı

Bursa'da, Devlet Hastanesinin önünde bulunan bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar içeride birinin olabileceğini düşünerek panik yaşarken, yangında kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.

Yangın merkez Osmangazi İlçesi Bursa Devlet Hastanesi karşısında bulunan Bebek Bakım ve Emzirme odasında meydana geldi. Akşam saatlerinde hastane önünde oturan vatandaşlar bebek bakım ve emzirme odasından dumanlar çıktığını gördü. İçerisinde birisinin olabileceğine karşı panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken bebek bakım ve emzirme odası kullanılamaz hale geldi. Emzirme odasında kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Dumanları görünce itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Erhan Gül, " Yoldan geçerken bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktığını gördüm. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Burada genellikle uyuşturucu kullananlar yatıyor, bunları burada istemiyoruz. Nasıl yandığını bilmiyoruz, ya uyuşturucu kullananlar yaktı, yada sigortadan çıktı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza, Güvenlik Kameralarına Saniye Saniye Yansıdı

Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 23:43:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Bebek Bakım ve Emzirme Odasında Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]