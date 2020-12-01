Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bir programa ödenen ücrete yönelik açıklama - Son Dakika

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa'da çekimi gerçekleştirilen programa yapılan ödemeye ilişkin, 200 bin liranın Bursa Turizm Tanıtma Birliği'nden, 175 bin liranın ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) yönlendirmesiyle gıda sektöründe faaliyet gösteren ve yayına konuk olan iş adamları tarafından ödendiği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce, Bursa'da çekimi gerçekleştirilen bir yemek programına 600 bin lira artı KDV ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu TV programına Büyükşehir Belediyesi'nden 600 bin TL artı KDV gibi bir bedel ödenmesinin gerçek dışı olduğu vurgulandı. Bursa'nın tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen program için Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından tek kuruş harcama yapılmadığının belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Programa ödenen para 375 bin TL artı KDV olup, bunun 200 bin TL'si Bursa Turizm Tanıtma Birliği tarafından, 175 bin TL'si ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönlendirmesi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren ve programa da konuk olan iş adamları tarafından ödenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizin tarihi, doğal, turistik ve kültürel değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı amacıyla başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir."

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hedef alındığı vurgulanan açıklamada ayrıca, "Söz konusu asılsız iddialar içeren haberle ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımız gibi tüm bu yanıltıcı ve yanlış bilgilerin halkımız nezdinde karşılık bulmadığının bilinciyle Bursa'mıza hizmetten geri durmayacağımızın altını çizmek isteriz" görüşlerine yer verildi.