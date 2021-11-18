Bursa'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ve Yıldırım ilçelerinde 3 otomobille bir kamyonetin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'nden çalınan kamyonet ile Yenice ve Kemalpaşa mahallelerinden çalınan iki otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Şüphelilerinin tespiti ve çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışmalarda 137 kameradan alınan yaklaşık 40 saatlik görüntü incelendi. Plaka tanıma sisteminden çalınan araçlar ve hırsızlık şüphelileri tespit edildi.

Hırsızlık zanlıları Vahit Ç. ve Oğuzhan G, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Yıldırım ilçesinden çalınan farklı bir otomobille yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.