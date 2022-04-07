Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi - Son Dakika
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Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi

07.04.2022 12:25

Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi Bursa'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu, dün gece saatlerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi

BURSA - Bursa'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu, dün gece saatlerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü ailesiyle yaşadığı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, gece saat 00.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı caddesinde bulundu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunan genç kız, yapılan sağlık kontrollerinin ardından annesi Demet Heresen'e teslim edildi.

Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi
Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi - Son Dakika
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