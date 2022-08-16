Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın - Son Dakika
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Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın

16.08.2022 01:15
Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın

BURSA'da, 92 yıllık tarihi ipek fabrikasının binası çıkan yangında çöktü.

Osmangazi ilçesi, Demirkapı Caddesi üzerinde bulunan, 92 yıl önce Rum Kilisesi'nden ipek fabrikasına dönüştürülen tesisin üretim binasında, henüz bilinmeyen nedenle çık yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

92 yıllık tarihi ipek fabrikası çıkan yangın sonucu çöktü

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, alevler kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

92 yıllık tarihi ipek fabrikası çıkan yangın sonucu çöktü

FABRİKA ÇÖKTÜ

Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçrama ihtimaline karşı tedbir alınıp, binalar boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, alevler yakında bulunan başka bir binaya da sıçradı. 92 yıllık tarihi ipek fabrikasının binası çıkan yangında çöktü.

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İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı BURSA'DA TARİHİ İPEK FABRİKASI BİNASINDA YANGIN-2 BURSA'DA TARİHİ İPEK FABRİKASI BİNASINDA YANGIN-2
Kaynak: DHA

İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın - Son Dakika
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