Son Dakika Haberleri: Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu
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Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

7 saat önce

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Necmi Pınar (52), ormanlık alanda ağaca asılı olarak ölü bulundu.

Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu, System.String[]

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Necmi Pınar (52), ormanlık alanda ağaca asılı olarak ölü bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesi 75'nci yıl Mahallesi Ay Sokak'taki ormanlık alanda öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Kadir Bakşi, ağaçta asılı erkeği görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Necmi Pınar'ın öldüğünü belirledi. Necmi Pınar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Pınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:52 Kaynak: DHA
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