Bursa'da Aile İçi Şiddet: Kadın Camiye Sığındı

12.01.2026 12:47
Bursa'da bir kadın, eşi tarafından darp edilince çocuğu ile camiye sığındı. 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bir sitede meydana gelen aile içi şiddet olayında 1 kişi gözaltına alındı. Eşi tarafından darp edildiği öne sürülen kadın çocuğu ile birlikte camiye sığındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Edinilen bilgiye göre, sitede yaşayan S.Y. ile eşi A.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.Y., eşinin başına şişeyle vurup darp etti. Yaşananların ardından küçük yaştaki kız çocuğunu da yanına alan S.Y., evden kaçarak yakındaki Edebali Cami'ne sığındı.

Bu sırada A.Y.'nin, eşi evden ayrılırken silahla evin içinde rastgele ateş ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ile camiye sığınan S.Y., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, A.Y.'yi kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan S.Y. ise camide yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Bursa, Son Dakika

11:55
