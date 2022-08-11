'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi - Son Dakika
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'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi

11.08.2022 11:49
'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi

BURSA'da, arkadaşı Ferdi Dere'yi, WhatsApp durumundan paylaştığı fotoğrafı göndererek, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diye şikayet ettiği babası Yasin Dere'yi (46) kendisine tepki gösterince iş yerine gidip öldüren Burak Can Yıldırım (27), Savaş Harman (26) ve...

BURSA'da, arkadaşı Ferdi Dere'yi, WhatsApp durumundan paylaştığı fotoğrafı göndererek, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diye şikayet ettiği babası Yasin Dere'yi (46) kendisine tepki gösterince iş yerine gidip öldüren Burak Can Yıldırım (27), Savaş Harman (26) ve Semih Yıldırım'ın (25) yargılanmasına devam edildi. Suçlamaları reddedip tahliye talep eden sanıklar için 'ömür boyu hapis' ile 60'ar yıl hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sanıklardan Burak Can Yıldırım, arkadaşı olan Ferdi Dere'yi, WhatsApp durumundan paylaştığı fotoğrafı babası Yasin Dere'ye göndererek, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diyerek şikayet etti. Yasin Dere, Yıldırım'a tepki gösterince tartışma çıktı. Burak Can Yıldırım, akrabası olan Semih Yıldırım ve Savaş Harman'ı da yanına alıp konuşmak için Yasin Dere'nin Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yasin Dere, göğsüne isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti, oğlu Ferdi Dere, akrabası olan Berkay ve Berat Dere ile Murat Çarcı araçların arkasına saklanarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.

'FERDİ BİZE ATEŞ AÇINCA, HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM'Sanıklar hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Suçlamaları reddeden sanıklardan Burak Can Yıldırım, "Ferdi ile sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla ilgili konuştum. Kendisi yaptığımız bu görüşmeyi babasına söylemiş. Bunun üzerine Yasin Dere beni arayarak küfür ve hakaret etti. Alkollü olduğu belli olduğu için olayı büyütmedim. Konuşmak için iş yerine yaklaştığımda Ferdi ve Berkay'ın iş yerinin önündeki araçların arasında gizlendiğini gördük. Ferdi bize doğru ateş etmeye başladı. Ben de silahımı çıkartıp hedef gözetmeden ateş ettim. Aramızda kısa mesafe bulunan Ferdi'yi istesem vurabilirdim. Vurmadım. Daha sonra arkadaşlarımla arabaya binip uzaklaştık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.SAVCI, MÜEBBETLE 60'AR YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan 'ömür boyu hapis' cezasına, Ferdi, Berkay ve Berat Dere ile Murat Çarcı'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan toplam 60'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.


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Bursa'da kadınların acımasızca kavgası kameralarda Bursa'da kadınların acımasızca kavgası kameralarda Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda
Kaynak: DHA

Can Yıldırım, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına müebbet hapis istemi - Son Dakika

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