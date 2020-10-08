Bursa'da atlı polisler göreve başladı - Son Dakika

Bursa'da atlı polisler göreve başladı

08.10.2020 09:19
Bursa'da atlı polisler göreve başladı, System.String[]

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri göreve başladı.

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri göreve başladı. Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alacak olan atlı birliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlk olarak 1995 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği, ardından İstanbul, İzmir, Antalya ve Kayseri'de de kuruldu. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın göreve başlamasının ardından Bursa'da kurulması için çalışmalara başlanan atlı polis birliği Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Atlı birliklerde görevli 6 polis memuru İzmir'de gördükleri 4 aylık eğitimin ardından Bursa'daki ilk görevlerine Kültürpark'ta çıktıkları devriye ile başladı. Atlı birliklerde görev alan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen Sancak, Altay, Canberk, Van Persie ve Nutuk isimli 5 ata vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Önleyici hizmette görev alacak olan atlı birlik, kentin tarihi ve turistik noktaları ile park, bahçe ve stat çevresinde görev yapacak. Atlar aynı zamanda ihtiyaç durumunda kıyı kesimlerinde de görev alacak.

'ATLAR ŞEHRİMİZE ÇOK YAKIŞTI'Atlı polislerle fotoğraf çektiren vatandaşlar, atlı birliklerin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erkan Özeyvaz Bursa'ya atlı polisleri çok yakıştırdığını dile getirerek, "Atlı polisleri görünce çok mutlu oldum. Bursa bir Osmanlı şehri, bir tarih şehri ve bu atlar şehrimize çok yakıştı" dedi.

Engin Akın ise Kültürpark'ta çalıştığını kaydederek, "Ben 6 yıldır burada çalışıyorum. İlk defa gördük atlı polisleri ve herkes çok şaşırdı. Aynı zaman da çok da güzel bulduk. Vatandaşların ilgisi çok güzel" ifadelerini kullandı.


Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı
Bursa'da atlı polisler göreve başladı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da atlı polisler göreve başladı - Son Dakika

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