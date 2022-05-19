Bursa'da bir evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da bir evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

19.05.2022 04:40
Bursa'da bir evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında ağır yaralanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında ağır yaralanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camiikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında evde olan Yahya Tosun'u (67) dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürülürken emekli memur olan Tosun'un yalnız yaşadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Orhangazi, İtfaiye, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bir evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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