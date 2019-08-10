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Bursa'da bir kişiyi öldüresiye dövüp kaçtılar

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Pazartesi Pazarında meydana gelen olayda gece geç saatlerde özel bir araçla gelen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar bir genci öldüresiye dövüp kayıplara karıştı.

Bursa'da bir kişiyi öldüresiye dövüp kaçtılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Pazartesi Pazarında meydana gelen olayda gece geç saatlerde özel bir araçla gelen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar bir genci öldüresiye dövüp kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, olay, Mahmudiye Mahallesi Pazartesi pazarı civarında meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişiler özel bir araçla S.Y. İsimli bir genci iddiaya göre önce bir yere götürerek bağlayıp saatlerce dövdüler. Ardından S.Y.'ı tekrar arabaya alarak döven kimliği belirsiz şahıslar Pazartesi Pazarı civarına geldikleri sırada dövdükleri şahsı yol kenarına bırakıp kayıplara karıştılar. Kanlar içerisinde kalan genç, bağırarak dakikalarca yardım istedi. Darp edilen gencin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 155'i arayarak emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri darp edilen genci görünce 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen yaralı S.Y'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Polis bölgede incelemelerde bulunarak genci öldüresiye döverek kayıplara karışan 2 kişiyi bulmak için tahkikat başlattı. Öte yandan, S.Y kendisini dövenleri tanıdığı ve alacak verecek meselesi nedeniyle olayın gerçekleştiği öğrenildi.
(İHA)
Mahmudiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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