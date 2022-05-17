Bursa'da boğazına iki madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı

Bursa'da bir öğretmen, boğazına iki madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Osmangazi ilçesindeki 1. Murat İlkokulunda öğrenim gören Yemen asıllı Norveç vatandaşı 8 yaşındaki Ezdin Khalid'in nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, yan sınıfta ders veren meslektaşı İbrahim Eroğlu'ndan yardım istedi.

İlk yardım bilgisi olan Eroğlu, önce sırtına vurduğu Khalid'e, Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından iki adet 1 lira çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Olay, okuldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Hayatını kurtarmak çok büyük bir mutluluk verdi"

Sınıf öğretmeni İbrahim Eroğlu, AA muhabirine, çocuğun nefes alamadığını görünce daha önce bildiği müdahaleleri yaptığını söyledi.

Eroğlu, "Çocuk ilk anda morarmıştı, nefes alamıyordu. Onu görünce zaten bir şey yuttuğunu fark ettik. İlk yardımda öğrendiğimiz hamleyi uygulayarak hayata döndürdük." dedi.

Öğrencinin Bursa'da annesiyle yaşadığını dile getiren Eroğlu, babasının ise Norveç'te olduğunu aktardı.

"Can kurtarmam, bir canlının hayatını kurtarmak çok büyük bir mutluluk verdi." ifadesini kullanan Eroğlu, öğrenciyi bir süre gözlem altında tuttuklarını, rahat nefes aldığını, iyi olduğunu görünce ailesine teslim ettiklerini bildirdi.

Okul müdürü Vahdet Okulevi ise olayı güvenlik kamerasından gördüğünü belirtti.

İlk yardım bilgisinin önemine dikkati çeken Okulevi, "Mutlaka her öğretmenin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyoruz. İbrahim öğretmenimiz de bunu bildiği için hemen müdahale ederek hayat kurtardı. 1-2 dakika gecikse çok geç kalmış da olabilirdik. Öğretmeniz yerinde müdahaleyle bir hayat kurtardı, çok sevinçliyiz." diye konuştu.