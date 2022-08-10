Kaza, İznik ilçesi Derbent Mahallesi Yenişehir-İznik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.Ç (29) idaresindeki 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyondan dışarı fırlayan sürücüye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. M.N.Ç.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yenişehir, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da çimento yüklü kamyon devrildi : 1 ölü - Son Dakika

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