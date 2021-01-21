Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde barışma teklifini geri çevirdiği öne sürülen eski sevgilisini öldürüp intihar eden arkadaşına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden Özcan Ç, Osman K'nin cinayet işleme kastından habersiz olduğunu öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ettiği" gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verdi.

Gemlik Serbest Bölge'de geçen yıl 23 Mart'ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özlem M'nin (39) yanına gelen eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Osman K. (46), barışmak istediğini söyledi. Aldığı ret cevabı üzerine kadını tabancayla vuran Osman K, daha sonra kendisine de ateş etti. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı da hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, Osman K'nin olay yerine Özcan Ç. ile geldiğini tespit etti. Gözaltına alınan Özcan Ç, daha sonra tutuklandı.