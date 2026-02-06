Bursa'da Cinsel Saldırıdan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Bursa'da Cinsel Saldırıdan Aranan Şahıs Yakalandı

Bursa'da Cinsel Saldırıdan Aranan Şahıs Yakalandı
06.02.2026 10:33
E.Y., Bursa'da cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapis cezasıyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Bursa'da cinsel saldırı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek GBT kontrolü yapılan şahsın, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

