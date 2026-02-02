Bursa\'da Çocuk Hastanesi\'nde Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesi Doğan Avcıoğlu Caddesi üzerindeki Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde saat 04.55 sıralarında bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 6 araçlık itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında hastanede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yeri emniyet ekiplerine ve hastane yönetimine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA