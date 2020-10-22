Daha önce de temizlenen 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Daha önce de temizlenen 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı

22.10.2020 16:09

Bursa'da, 3 katlı bir evden 6 ton çöp çıkarıldı.

Bursa'da, 3 katlı bir evden 6 ton çöp çıkarıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı vatandaşların, çevreye kötü kokular yayıldığına ilişkin ihbarı üzerine Şükraniye Mahallesi Türkgücü Sokağı'ndaki F.T'ye ait eve ekipler yönlendirildi.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce de temizlenen 3 katlı evin, sahibi tarafından yeniden çöplerle doldurulduğunu gördü.

Tavana kadar çöp yığınlarıyla bulunan, içinde adım atmakta zorlanılan evde, Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla yapılan arama sonucu temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler binadan 3 kamyon çöp çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir hastalık olan 'hiçbir şeyi atmama' nedeniyle evlerini çöp ev haline dönüştüren vatandaşların, hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını ve vatandaşların huzurunu tehdit ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirginlik duyan ve oluşan kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin, durumu ekiplere bildirdiğini aktaran Yılmaz, "Alınan mahkeme kararı üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz, koruyucu önlemlerini alarak kötü koku oluşturan, vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturan eve müdahale etti. Polislerin de çevre güvenliğini alarak eşlik ettiği bu temizlik çalışmasını, aynı evde ikinci kez gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, temizlik çalışmasının ardından ekiplerin salgın hastalıklara karşı binada ilaçlama yaptığını sözlerine ekledi.

Daha önce de temizlenen 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Daha önce de temizlenen 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Daha önce de temizlenen 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Daha önce de temizlenen 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı

Zabıta Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Daha önce de temizlenen 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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