Bursa'da dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası - Son Dakika

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek lokalinde bulunan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Osmangazi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir lokalin açık olduğunu tespit etti.

Binaya, yan tarafta bulunan kuaför dükkanından geçildiğini belirleyen ekipler, bu adrese baskın yaptı.

İçeride bulunan 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 lira ceza verildi.