Bursa'da dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası - Son Dakika

Bursa'da dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası

12.01.2021 14:25
Bursa'da dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası, System.String[]

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek lokalinde bulunan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek lokalinde bulunan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Osmangazi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir lokalin açık olduğunu tespit etti.

Binaya, yan tarafta bulunan kuaför dükkanından geçildiğini belirleyen ekipler, bu adrese baskın yaptı.

İçeride bulunan 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 lira ceza verildi.

Küçükbalıklı Mahallesi, Para Cezası, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası - Son Dakika


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