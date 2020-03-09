Bursa'da 'Durakta Öğreniyorum' projesi faaliyete geçti - Son Dakika

Bursa'da akıllı duraklarda bulunan bilgilendirme panolarına "Durakta Öğreniyorum" afişleri yerleştirildi.



Bursa Yenişehir Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir protokolle hazırlanarak akıllı duraklara asılan afişlerde İstiklal Marşı, Yazım ve İmla Kuralları, 3D Tasarım ve Yazılım, Güneş Sistemi, coğrafya ve tarih alanlarında çeşitli konuları içeren bilgilendirme panoları vatandaşların beğenisini kazandı.



İlçeyi her yönüyle bir bütün olarak geliştirmeye ve güzelleştirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını beklerken olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri amacıyla hazırlanan akıllı duraklarımızda artık beklerken öğrenme sürecini de başlattık. Özellikle öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı akıllı duraklarda hayata geçen bu uygulamanın çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza katkıda bulunmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA