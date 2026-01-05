Bursa'da Enişte Kayınbiraderini Yaraladı - Son Dakika
Bursa'da Enişte Kayınbiraderini Yaraladı

Bursa'da Enişte Kayınbiraderini Yaraladı
05.01.2026 20:13
İnegöl'de kavga eden enişte, kayınbiraderini bacağından vurdu; her ikisi de yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada enişte, kayınbiraderini bacağından tabancayla yaralarken, kendisi de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'taki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Fahrettin S. (45), ablasının eşi Nurefeddin B.'nin (66) evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada eniştesi ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada enişte elindeki tabancayla kayınbiraderine ateş ederken, kayınbiraderi ise tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sonucu kayınbiraderi sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Enişte ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırdı. Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan şahıs ise polis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Kavga, Bursa, Son Dakika

