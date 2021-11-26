Bursa'da eski sevgilisini zorla otomobile bindirip darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisini zorla otomobile bindirip uzaklaştırdıktan sonra darbettiği öne sürülen sanık ile aracın şoförünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Ö, Kovid-19 karantinasında bulunması nedeniyle katılamadı. Tutuksuz sanık Ozan B, müşteki Burcu Can E, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Ozan B, olay tarihinde cep harçlığı çıkarmak üzere söz konusu tesisteki müşterileri, talepleri halinde gidecekleri yere bıraktığını söyledi.

Olay günü Emre Ö. ile müşteki Burcu Can E'nin araca bindiğini ancak müştekinin inmek istediği belirten sanık, şöyle konuştu:

"Yolda Burcu bir kez kapıyı açmaya çalıştı. Ben akabinde direkt arabayı durdum. Dörtlüleri yaktım. İnerek diğer arabalara zarar vermesin diye Burcu'nun kapısını biraz kapattım. Tam kapatmadım. Tekrar sürücü koltuğuna oturduğumda kapı kapalıydı. Ben de yola devam ettim. Aşağı yukarı 5 dakika sonra Burcu'nun bağırışları neticesinde arabayı durdurdum. Korktuğum için arabayı bırakıp arabanın bulunduğu yerden ayrıldım. Benden sonra ne olduğunu bilmiyorum."

Müşteki Burcu Can E. de olay günü eğlence mekanında bulunduğu sırada eski erkek arkadaşı Emre Ö'nün yanına geldiğini ve kendisine sözlü ve fiziksel rahatsızlık vermeye başladığını savundu.

Sonrasında sanığın kendisini zorla araca bindirdiğini ileri süren Burcu Can E, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra kendimi araçtan aşağı atmaya çalıştım. Kapıyı açtığımda Ozan aracı durdurdu. Araçtan indi. Benim bulunduğum taraftaki kapıyı kapatarak araçtan inmemi engelledi. Yola devam etti. Yine ben aracın kapısını açtım. Bu sırada Emre göğsümün üzerine doğru oturarak kapıyı kapattı. Devam ederken aracın kapısını tekrar açtım. Emre bana şiddetin dozunu arttırarak 'silahımı alıp seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulundu. Kendimi can havliyle araçtan dışarı atmaya çalıştım. Çevrede bulunan insanların sesimi duyması ile bize doğru geldiklerini gördüm. Bu sırada Ozan aracı bırakıp kaçmaya başladı. Emre beni aracın içerisine çekmeye devam etti. Etrafın kalabalıklaşması sebebiyle Emre beni ve aracı bırakıp kaçtı."

Taraf avukatlarının taleplerinin dinlenmesinin ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.