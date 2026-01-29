Bursa'da Fabrikada Yangın! - Son Dakika
Bursa'da Fabrikada Yangın!

29.01.2026 06:21
Nilüfer ilçesindeki kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı, ekipler 4 saatte kontrol altına aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

