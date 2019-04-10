Bursa'da Faciadan Dönüldü
45 dakika önce
Bursa'da viraja kontrolsüz giren TIR, bir otomobilin üzerine devrildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
'da viraja kontrolsüz giren TIR, bir otomobilin üzerine devrildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa- Mudanya
yolu Korupark Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viraja kontrolsüz giren TIR, bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içerisinde kimse olmaması muhtemel faciayı önlerken, kazada yaralanan olmadı. TIR'ın dorsesinde yüklü koliler kaza sonrası yola saçılırken, trafik bir süre tek şeritle devam etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
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