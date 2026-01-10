Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu

10.01.2026 21:29
Bursa'da saatte 105,5 km hıza ulaşan fırtına, çatıları uçurdu ve park halindeki kamyoneti hareket ettirdi.

BURSA'da saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan tam fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu. Park halindeki bir kamyonetin rüzgarla birlikte hareket ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da etkili olan tam fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültüyle sokağa düşen çatı altında kalan bir otomobil hasar aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde de bir iş yerinin önünde park halinde olan kamyonet, rüzgarla birlikte hareket etti. İş yeri çalışanının koşarak direksiyona geçip durdurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da fırtınanın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken Valilik, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

