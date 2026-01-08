Bursa'da fırtına ve kuvvetli yağış; çatılar uçtu, deniz taştı - Son Dakika
Bursa'da fırtına ve kuvvetli yağış; çatılar uçtu, deniz taştı

08.01.2026 15:49
KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTUBursa'da hızı zaman zaman saatte 68 kilometreye ulaşan fırtınada, Bursa Uludağ Üniversitesi Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da hızı zaman zaman saatte 68 kilometreye ulaşan fırtınada, Bursa Uludağ Üniversitesi Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yurttaki odaların camları ve duvarları kırılırken, öğrencilerin eşyaları zarar gördü.

CAM BALKONLAR PATLADI

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Turkuaz Cadde'deki bazı binaların ise cam balkonları fırtınanın etkisiyle patladı. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün yaşadığı korku ve şaşkınlık görüntüye yansırken, yaralanan olmadı.

OTOMOBİLİYLE MOTOKURYEYE SİPER OLDU, TIR'LAR DEVRİLDİ

Yine Nilüfer ilçesinde fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motokuryenin imdadına ise bir sürücü yetişti. Otomobiliyle motokuryeye siper olarak, refakat eden sürücü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bursa Çevre yolunda fırtınanın etkisiyle devrilen TIR'lar da sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OKULUN KORKULUKLARI DEVRİLDİ

Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nun suni çimle kaplı demir korkulukları da fırtınada devrilirken, öğrenciler yara almadı.

ALT GEÇİTLER İLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde binaların çatılarından düşen kiremit ve tuğlalar park halindeki otomobile zarar verirken, fırtınanın ardından etkili olan kuvvetli yağışta ise alt geçitler göle döndü. Sürücüler otomobilleriyle ilerlemekte zorlandı. Bursa-Orhaneli yolunda da sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

