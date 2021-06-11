Bursa'da gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

BURSA'da TEM ekipleri tarafından FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 9 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin örgüte ait hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerinde saklandıklarını belirledi. TEM ekipleri tarafından dün örgüt mensuplarının gizlendikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda farklı sektörlerde çalışan A.A., A.Ş., B.Y., B.E., G.G., L.K., S.E. ve S.K. isimli 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. Hakkında yakalama kararı bulunan F.K.'nın da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.