Bursa'da hamsi festivali yoğunluğu - Son Dakika

Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Ekmek arası hamsi dağıtıldığı sırada tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu. İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce 26 Şubat- 1 Mart arasında Hikmet Şahin Kültürparkı'nda 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Festivalin son gününde pişirilen 2 ton hamsi ekmek arası dağıtılırken, tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu. Hamsi alabilmek için tezgahlara doluşan kişilere, yetkililer zaman zaman sıraya girmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Festivalde düzenlenecek olan konserler ise İdlib'deki hava saldırısında 34 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Festivalin son gününde alandaki vatandaşlara elleriyle hamsi ikram eden Belediye Başkanı Alper Taban, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

5 BİN KİŞİYE HAMSİ DAĞITILDI

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Ergün, yaklaşık 5 bin kişiye hamsi ikram ettiklerini belirterek, "Öncelikle İdlib'de yaşanan hain saldırı da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz bu etkinliği birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla düzenliyoruz. Şehitlerimiz olması nedeniyle festivalimizdeki konserleri iptal ettik. Bugün de vatandaşlarımıza 2 ton hamsi ikram ediyoruz" diye konuştu.