Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleriyle girdikleri kovalamaca sonucu çaldıkları otomobili bırakıp yaya olarak kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Mesudiye Mahallesi'nde 2 şüphelinin otomobil çaldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, 2 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Seyir halinde görülen araç ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.
Polis ekipleriyle yaklaşık 30 dakikalık kovalamaca yaşayan 2 şüpheli, Huzur Mahallesi'nde aracı yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtı.
Çalınan otomobili sahibine teslim eden ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Hırsız-polis kovalamacası - Son Dakika