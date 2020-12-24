Son dakika: Hırsız-polis kovalamacası - Son Dakika

Çalınan otomobili sahibine teslim eden ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleriyle yaklaşık 30 dakikalık kovalamaca yaşayan 2 şüpheli, Huzur Mahallesi 'nde aracı yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtı.

Harekete geçen ekipler, 2 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Seyir halinde görülen araç ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Mesudiye Mahallesi'nde 2 şüphelinin otomobil çaldığı ihbarını aldı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleriyle girdikleri kovalamaca sonucu çaldıkları otomobili bırakıp yaya olarak kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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