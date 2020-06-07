Bursa'da horoz dövüştüren ve dövüşü izleyen 47 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde horoz dövüşü için bir binanın çatı katında toplanan kişilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde horoz dövüşü için bir binanın çatı katında toplanan kişilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi. Demetevler Mahallesi B223 Sokak'ta bir binada horoz dövüştürülerek kumar oynandığı bilgisini alan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, bu eve gitti. Çatı katında, horoz dövüşünü organize eden ev sahibi O.Ü. ve horoz sahibi 6 şüphelinin de aralarında olduğu 47 kişinin bulunduğu belirlendi. Yavuzselim Polis Merkez Amirliğine götürülen bu kişilerden O.Ü. hakkında "Kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan işlem yapıldı. Ev sahibi dahil horoz dövüştüren ve dövüşü izlemeye gelen 47 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 148 bin 50 lira ceza uygulandı. Çatı katını mühürleyen ekipler, dövüştürülen horozları ise Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti