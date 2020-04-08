Bursa'da iş hanında korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'da iş hanında korkutan yangın

Bursa Adliyesi'nin yanında bulunan bir iş hanında çıkan yangın korkuttu

BURSA - Bursa Adliyesi karşısında bulunan bir iş hanında çıkan yangında ofis alevlere teslim oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Osmangazi İlçesi Uluyol Mahallesi Gül sokakta bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Kenan Öz'e ait ofiste henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ofisi sardı. Çevredeki vatandaşların ve ofis sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürmeyi başarırken şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.