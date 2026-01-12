Bursa'da Kadına Şiddet: Eşinden Tabancalı Saldırı - Son Dakika
Bursa'da Kadına Şiddet: Eşinden Tabancalı Saldırı

12.01.2026 12:20
Bursa'da Ahmet Y., eşine şişe ile saldırdı, ardından tabanca ile ateş açtı. Yaralı kadın camiye sığındı.

BURSA'da Ahmet Y., şişe ile eşinin başına vurup, darbettikten sonra tabanca ile ateş açtı. Yaralı kadın ile 10 yaşındaki kızı camiye sığınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan sitede, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ahmet Y. ile eşi Sevinç Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Y., şişe ile eşinin başına vurarak yaralayıp, darbetti. Ahmet Y. daha sonra 10 yaşındaki kızını da yanına alıp, evden çıkmaya çalışan Sevinç Y.'ye evin içinde tabanca ile ateş açtı.

İLK MÜDAHALEYİ CEMAAT YAPTI

Kurşunların isabet etmediği Sevinç Y. ile kızı, sitenin yakınındaki Edebali Camisi'ne sığınırken; o anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı Sevinç Y. ile kızı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. evinde yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: DHA

Kadına şiddet, Güvenlik, Güncel, Bursa, Suç

