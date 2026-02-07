Bursa'da Kahvehaneden Çıkan İki Kişi Vuruldu - Son Dakika
Bursa'da Kahvehaneden Çıkan İki Kişi Vuruldu

Bursa'da Kahvehaneden Çıkan İki Kişi Vuruldu
07.02.2026 00:59
Yıldırım'da kahvehaneden çıkan iki kişi, seyir halindeki araçtan açılan ateşle ağır yaralandı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneden çıkan 2 kişi, araçlarına binmek üzereyken seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıkan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç., araçlarına binmek üzere oldukları sırada, seyir halindeki bir araçtan tabancayla üzerlerine ateş açıldı. Vücutlarının isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç., yere yığılırken, saldırganlar ise araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yıldırım, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Bursa, Son Dakika

