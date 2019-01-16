Bursa'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bursa
'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa- Ankara
Karayolu İnegöl
Mezit mevkiinde kar yağışı nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen TIR'ların sürücülerine İnegöl Belediyesi
ekiplerince kumanya dağıtılırken, Orhaneli
yolu ile Keles
yol ayrımında araçlarıyla hareket edemeyen sürücüler zincir takarak ilerleyebildiler.
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava koşulları Bursa'yı da etkisi altına aldı. Dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırarak hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kent genelinde polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, kayganlaşan yolları belediye ekiplerine bildirdi.
İNEGÖLDE GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYEN TIR'LARA KUMANYA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazında yoğun kar yağışı nedeniyle gecişine izin verilmeyen TIR'ların sürücülerine İnegöl Belediyesi ekiplerince kumanya dağıtıldı. Güvenlik nedeniyle Bursa'dan Ankara istikametine geçişleri bir süre yasaklanan ve dinlenme tesislerinde bekletilen TIR'ların sürücülerine İnegöl Belediye ekipleri yaklaşık 100 TIR şoförüne İnegöl köfte ve ayran dağıttı.
Bursa Orhaneli yolu ile Keles yol ayrımında aşırı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler yol kenarına çekerek araçlarına zincir taktı. Kayganlaşan yolda sürücülerin araçlarını kontrol etmekte zorlandığı öğrenilirken, Doğanca
Barajı'na inemeyen sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildiler.